США, Японія та Південна Корея проведуть масштабні навчання: залучать авіаносці та есмінці

США, Японія та Південна Корея проведуть масштабні військові навчання Freedom Edge. Країни залучить до навчань військові літаки та кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що у середу, 13 листопада, розпочнуться триденні навчання у рамках зміцнення співпраці через поглиблення співробітництва КНДР з Росією. Навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від південнокорейського курортного острова Чеджу. Це вже другі подібні навчання. Перші відбулися чотири місяці тому. У другому раунді навчань Freedom Edge будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, включаючи американський авіаносець George Washington, есмінець Південної Кореї ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японський есмінець JS Haguro. Навчання охоплюватимуть низку напрямків, включаючи протиповітряну оборону, протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.