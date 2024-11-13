США, Японія та Південна Корея проведуть масштабні навчання: залучать авіаносці та есмінці
США, Японія та Південна Корея проведуть масштабні військові навчання Freedom Edge. Країни залучить до навчань військові літаки та кораблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що у середу, 13 листопада, розпочнуться триденні навчання у рамках зміцнення співпраці через поглиблення співробітництва КНДР з Росією.
Навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від південнокорейського курортного острова Чеджу. Це вже другі подібні навчання. Перші відбулися чотири місяці тому.
У другому раунді навчань Freedom Edge будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, включаючи американський авіаносець George Washington, есмінець Південної Кореї ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японський есмінець JS Haguro.
Навчання охоплюватимуть низку напрямків, включаючи протиповітряну оборону, протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.
Провокації КНДР
Нагадаємо, 31 жовтня Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-19. Зазначається, що це був найдовший та найвищий політ північнокорейської ракети.
За даним Японії та Південної Кореї, ракета піднялась на рекордну висоту у 7000 кілометрів та пролетіла 86 хвилин.
Крім того, КНДР та Росія поглиблюють співпрацю. Країни погодили договір про так зване "всеосяжне стратегічне партнерство". Серед іншого Росія і Північна Корея зобов'язалися надати один одному військову допомогу у разі "нападу інших країн".
Північна Корея направила війська в РФ для участі у війні проти України. Північнокорейські солдати вже брали участь у боях у Курській області.
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