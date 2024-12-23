Пісторіус закликав країни НАТО готуватися до вторгнення РФ

Вже за кілька років Росія може атакувати територію Північноатлантичного союзу (НАТО). Країнам Альянсу слід підготуватися і не намагатися ігнорувати цю загрозу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, на сьогоднішній день військового нападу Росії на країни НАТО не очікується.

Водночас, зазначив Пісторіус, президент РФ Володимир Путін послідовно перевів економіку своєї країни на воєнні рейки. За словами міністра, наразі Росія за кілька місяців виробляє більше озброєнь та боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

"До 2029 або 2030 року Путін може настільки посилити свою армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території альянсу", - вважає глава німецького Міноборони.

Пісторіус також підкреслив, що "якщо ми будемо ігнорувати загрозу лише тому, що вона викликає у нас дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться".