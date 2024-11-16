Сі Цзіньпін висловив сподівання, що Японія "правильно вирішить" питання історії та Тайваню

Глава КНР Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібой на саміті АТЕС у Перу. У ході зустрічі китайський лідер торкнувся питання Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, Сі Цзіньпін заявив японському прем'єру, що Китай сподівається, що Японія "належним чином вирішить" такі важливі питання, як історія та Тайвань.

Крім того, глава КНР закликав двох азіатських сусідів захистити глобальну систему вільної торгівлі, а також стабільні та безперешкодні ланцюжки виробництва та постачання. Ці заяви пролунали під час їхньої зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у столиці Перу місті Ліма.

Тим часом Ісіба сказав Сі, що хоче побудувати "конструктивні та стабільні" відносини, але попросив його скасувати заборону на імпорт японських морепродуктів та посилити заходи безпеки для японських громадян у Китаї після нещодавніх смертельних випадків ножових поранень. Крім того, він висловив стурбованість щодо морської діяльності Китаю.

Також згідно з японським звітом про зустріч, прем'єр Японії попросив главу КНР звільнити японських громадян, затриманих у КНР.

Reuters пише, що в останні місяці китайські та японські особи вперше за багато років зробили кроки по відновленню кількох консультативних переговорів, що свідчить про можливе врегулювання напружених відносин.

За останні роки у Китаю та Японії виникли розбіжності щодо низки питань, включаючи територіальні претензії, торгову напруженість та гнів Пекіна через рішення Токіо скинути очищену воду з аварійної АЕС "Фукусіма" у море, що викликало заборону на морепродукти.