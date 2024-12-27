США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз, - Пентагон

Японія і Сполучені Штати вирішили посилити розширені сили стримування для сприяння регіональній стабільності та запобігання виникненню конфліктів. Причиною стали дедалі серйозніші стратегічні та ядерні загрози у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Вказівки також стосуються стратегічних повідомлень для максимального стримування і посилення заходів розширеного стримування США, підкріплених оборонними силами і засобами Японії. Альянс і надалі вивчатиме питання про те, як найкраще забезпечити дієвість і надійність сил і засобів розширеного стримування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі накопичених дискусій, уряди Японії та США сформулювали Вказівки з питань розширеного стримування. Документ посилює чинні в Альянсі двох країн процедури консультацій, а також комунікації, що пов'язані з розширеним стримуванням.

Погіршення безпекової ситуації у світі

Ситуація з безпекою у світі надалі погіршується. Російська Федерація дедалі частіше робить агресивні заяви, що свідчать про наміри атакувати країни-члени НАТО. Це загрожує великою війною в Європі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід готуватися до війни з Росією та не ігнорувати цю загрозу.

Британське видання The Independent зазначило, що Альянс не зможе захистити країни Європи від РФ без допомоги США.

Не спокійно і в Азії. Китай уже давно заявляє про наміри захопити Тайвань і анексувати острів до складу КНР. Тайванський уряд вже провів навчання державних установ на випадок вторгнення.

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив сподівання, що Японія "належним чином вирішить" питання Тайваню.

Раніше США, Японія та Південна Корея провели масштабні військові навчання Freedom Edge. Причиною стало поглиблення співробітництва Північної Кореї з Росією.

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