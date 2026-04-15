США та Японія досі не заплатили: Брюссель терміново тисне на G7 через 45 млрд для України
Брюссель тисне на США, Японію та Британію, щоб ті вже цього тижня прискорили виплати 45 мільярдів євро кредиту Україні
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, про це стало відомо від трьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів.
Чому Брюссель поспішає
Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс цього тижня їде до Вашингтона на весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Там він планує особисто переконати партнерів з G7 пришвидшити виплати за так званим кредитом ERA - схемою екстреного фінансування, яку G7 ухвалила ще у 2024 році та забезпечила заморозженими активами центрального банку Росії.
Що вже виплачено, а що - ні
ЄС свою частку вже перерахував - 18,1 мільярда євро. Але загальна сума кредиту ERA становить 45 мільярдів євро, і близько 7 мільярдів досі не виплачено. Японія, Велика Британія та США свої частки ще не надали.
Домбровскіс зустрінеться з міністрами G7 у середу та четвер. Також заплановані окремі переговори:
- з міністром фінансів США Скоттом Бессентом - 15 квітня;
- з міністром фінансів України Сергієм Марченком - 16 квітня.
Де застряг кредит на 90 мільярдів
Паралельно з кредитом ERA існує інший, більший пакет - позика ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Її блокує Угорщина: прем'єр Віктор Орбан, який іде у відставку, звинувачував Київ у навмисній затримці ремонту трубопроводу "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини.
Чиновники ЄС попереджають: навіть якщо новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром зніме вето, гроші Україна зможе отримати у другій половині 2026 року.
За підрахунками Єврокомісії, загальні потреби України у бюджетному та військовому фінансуванні на 2026-2027 роки - близько 135 мільярдів євро. З них 45 мільярдів треба закрити за рахунок G7 та інших партнерів. Наразі забезпечено лише близько 15 мільярдів євро.
Нагадаємо, новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт зніме вето на кредит Україні від ЄС, як тільки трубопроводом "Дружба" відновиться постачання нафти.
При цьому від фінансової участі в програмі Угорщина відмовляється.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський впевнений, що ЄС надасть Україні очікувані 90 млрд. Це кисень для армії України, зазначає президент.