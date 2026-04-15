США и Япония до сих пор не заплатили: Брюссель срочно давит на G7 из-за 45 млрд для Украины

Брюссель давит на США, Японию и Британию, чтобы те уже на этой неделе ускорили выплаты 45 миллиардов евро кредита Украине

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv , об этом стало известно от трех чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Почему Брюссель спешит

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис на этой неделе едет в Вашингтон на весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Там он планирует лично убедить партнеров из G7 ускорить выплаты по так называемому кредиту ERA - схеме экстренного финансирования, которую G7 приняла еще в 2024 году и обеспечила замороженными активами центрального банка России.

Что уже выплачено, а что - нет

ЕС свою долю уже перечислил - 18,1 миллиарда евро. Но общая сумма кредита ERA составляет 45 миллиардов евро, и около 7 миллиардов до сих пор не выплачено. Япония, Великобритания и США свои доли еще не предоставили.

Домбровскис встретится с министрами G7 в среду и четверг. Также запланированы отдельные переговоры:

с министром финансов США Скоттом Бессентом - 15 апреля;

с министром финансов Украины Сергеем Марченко - 16 апреля.

Где застрял кредит на 90 миллиардов

Параллельно с кредитом ERA существует другой, более крупный пакет - заем ЕС в размере 90 миллиардов евро. Его блокирует Венгрия: премьер Виктор Орбан, который уходит в отставку, обвинял Киев в умышленной задержке ремонта трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.

Чиновники ЕС предупреждают: даже если новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром снимет вето, деньги Украина сможет получить во второй половине 2026 года.

По подсчетам Еврокомиссии, общие потребности Украины в бюджетном и военном финансировании на 2026-2027 годы - около 135 миллиардов евро. Из них 45 миллиардов надо закрыть за счет G7 и других партнеров. Сейчас обеспечено лишь около 15 миллиардов евро.