США и Япония до сих пор не заплатили: Брюссель срочно давит на G7 из-за 45 млрд для Украины
Брюссель давит на США, Японию и Британию, чтобы те уже на этой неделе ускорили выплаты 45 миллиардов евро кредита Украине
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv, об этом стало известно от трех чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Почему Брюссель спешит
Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис на этой неделе едет в Вашингтон на весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Там он планирует лично убедить партнеров из G7 ускорить выплаты по так называемому кредиту ERA - схеме экстренного финансирования, которую G7 приняла еще в 2024 году и обеспечила замороженными активами центрального банка России.
Что уже выплачено, а что - нет
ЕС свою долю уже перечислил - 18,1 миллиарда евро. Но общая сумма кредита ERA составляет 45 миллиардов евро, и около 7 миллиардов до сих пор не выплачено. Япония, Великобритания и США свои доли еще не предоставили.
Домбровскис встретится с министрами G7 в среду и четверг. Также запланированы отдельные переговоры:
- с министром финансов США Скоттом Бессентом - 15 апреля;
- с министром финансов Украины Сергеем Марченко - 16 апреля.
Где застрял кредит на 90 миллиардов
Параллельно с кредитом ERA существует другой, более крупный пакет - заем ЕС в размере 90 миллиардов евро. Его блокирует Венгрия: премьер Виктор Орбан, который уходит в отставку, обвинял Киев в умышленной задержке ремонта трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию.
Чиновники ЕС предупреждают: даже если новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром снимет вето, деньги Украина сможет получить во второй половине 2026 года.
По подсчетам Еврокомиссии, общие потребности Украины в бюджетном и военном финансировании на 2026-2027 годы - около 135 миллиардов евро. Из них 45 миллиардов надо закрыть за счет G7 и других партнеров. Сейчас обеспечено лишь около 15 миллиардов евро.
Напомним, новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт снимет вето на кредит Украине от ЕС, как только по трубопроводу "Дружба" возобновится поставка нефти.
При этом от финансового участия в программе Венгрия отказывается.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ЕС предоставит Украине ожидаемые 90 млрд. Это кислород для армии Украины, отмечает президент.