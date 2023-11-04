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Санкції проти Росії. В Єврокомісії сказали, коли оголосять 12 пакет

Київ, Субота 04 листопада 2023 19:51
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Санкції проти Росії. В Єврокомісії сказали, коли оголосять 12 пакет Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала 12 пакет санкцій проти Росії та повідомила, коли його оголосять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями, оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, українці вже є європейцями.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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Евросоюз Вступ в ЄС Урсула фон дер Ляйєн
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