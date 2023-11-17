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США и Япония договорились о введении новых санкций против РФ

Пятница 17 ноября 2023 07:22
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США и Япония договорились о введении новых санкций против РФ Фото: США и Япония договорились о введении новых санкций против РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида встретились в Сан-Франциско вчера, 16 ноября. В ходе встречи главы государств договорились усилить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

"Что касается агрессии России против Украины, два лидера договорились о продолжении жестких санкций против РФ и решительной поддержке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Японии.

Также в ходе беседы Кишида заявил, что высоко оценивает лидерство Байдена и дипломатические усилия США для поиска мирных путей урегулирования в Израиле. Лидеры двух стран осудили террористические атаки боевиков ХАМАС, и договорились продолжить тесное сотрудничество для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США и партнеры ввели многочисленные санкции против страны-агрессора, которые задели как государственные компании, так и частный бизнес.

В свою очередь, ЕС ввел 11 пакетов санкций. Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Отметим, что Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций в ближайшие дни.

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