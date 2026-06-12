США та МАГАТЕ ухвалили жорстку резолюцію проти Тегерана

Рішення підтримали 21 країна з 35 членів Ради. Співавторами документа виступили США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Західні держави вимагають від Тегерана повної прозорості та допуску інспекторів на об'єкти.

Однак єдність була неповною. Росія, Китай та Нігер проголосували проти, а ще 10 держав вирішили утриматися.

"Дії Ірану не лише викликають нагальну стурбованість щодо характеру його ядерної програми, але й загрожують самій цілісності глобального режиму ядерних гарантій", - йдеться у спільній заяві чотирьох держав та МАГАТЕ.

Збитий Apache як тригер

Лише за кілька годин до голосування США та Іран обмінялися потужними ударами. Конфлікт спалахнув з новою силою після заяви Дональда Трампа про збитий американський гелікоптер Apache біля Ормузької протоки.

Минулого червня авіація Ізраїлю та США вже атакувала іранські заводи зі збагачення урану. Об'єкти зазнали серйозних пошкоджень. Проте МАГАТЕ впевнене: більша частина небезпечного матеріалу вціліла і його могли сховати.

Як відреагував Іран на резолюцію

Іранська сторона категорично відкидає звинувачення. Посол Тегерана при МАГАТЕ Реза Наджафі назвав вимоги "надмірними" й звинуватив Раду директорів у спробі вибілити дії США.

"Не розглядаючи корінних причин нинішньої ситуації, резолюція зосереджується виключно на її наслідках та висуває низку надмірних вимог до Ірану", - заявив Наджафі.

Раніше Тегеран уже попереджав, що через різки кроки може припинити співпрацю з МАГАТЕ.

Скільки в Ірану урану?

За даними США, Тегеран зараз може володіти запасом у 440,9 кг урану зі збагаченням до 60%. До збройового рівня у 90% залишився один крок.

За оцінками експертів, цієї кількості матеріалу достатньо для створення 10 ядерних боєголовок. Точна доля цих запасів після бомбардувань невідома. Інспектори МАГАТЕ вимагають "невідкладного" доступу до місць, де зберігається паливо.