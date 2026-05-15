США та Куба готують прорив? Директор ЦРУ прибув до Гавани

Директор ЦРУ Джон Реткліфф очолив американську делегацію під час несподіваного візиту до Гавани. Високопосадовці США зустрілися з представниками Міністерства внутрішніх справ Куби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей візит став першим сигналом до можливого потепління відносин між країнами, додає агенція. Головною темою стала безпека: сторони обговорювали розвиток співпраці між правоохоронними органами. Це стосується як регіональних, так і міжнародних інтересів.
У заяві кубинської сторони йдеться:
"Обидві сторони також підкреслили свою зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці між правоохоронними органами в інтересах безпеки обох країн, а також регіональної та міжнародної безпеки".
Окремо Гавана повідомила делегацію США, що Куба не становить загрози національній безпеці Сполучених Штатів. Це була ключова теза зустрічі. Вашингтон поки не надав розширених коментарів щодо результатів розмови.
Президент США Дональд Трамп анонсував ці контакти заздалегідь. Кілька днів тому він заявив, що два давні супротивники "збираються переговорити". Схоже, процес пішов швидше, ніж очікували експерти.
Джерела Reuters помітили урядовий літак США в аеропорту Гавани. Судно вилетіло зі столиці острова у четвер вдень й одразу після цього кубинські державні ЗМІ опублікували офіційне підтвердження зустрічі.
У Гавані почались протести через тотальні блекаути, що стали наслідком морської блокади острова з боку США. На Кубі повністю закінчилась нафта і тепер медики скасовують операції, розподіл продовольства гальмується, а сміття не вивозиться, через що є ризик виникнення епідемій інфекційних захворювань.
Також США розпочали дивну активність біля Куби - запустили масову повітряну розвідку. Аналітики вже провели паралелі між цим, та подіями у Венесуелі та Ірані.
Окрім блокади Трамп ще натиснув на канадців і тепер Куба залишиться без нікелю. Гірничодобувна компанія Sherritt покидає Острів свободи, що завдасть ще одного удару по економіці країни.