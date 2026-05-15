США и Куба готовят прорыв? Директор ЦРУ прибыл в Гавану

Этот визит стал первым сигналом к возможному потеплению отношений между странами, добавляет агентство. Главной темой стала безопасность: стороны обсуждали развитие сотрудничества между правоохранительными органами. Это касается как региональных, так и международных интересов.

В заявлении кубинской стороны говорится:

"Обе стороны также подчеркнули свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности".

Отдельно Гавана сообщила делегации США, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. Это был ключевой тезис встречи. Вашингтон пока не предоставил расширенных комментариев по результатам разговора.

Позиция Трампа и детали отлета делегации

Президент США Дональд Трамп анонсировал эти контакты заранее. Несколько дней назад он заявил, что два давних противника "собираются переговорить". Похоже, процесс пошел быстрее, чем ожидали эксперты.

Источники Reuters заметили правительственный самолет США в аэропорту Гаваны. Судно вылетело из столицы острова в четверг днем и сразу после этого кубинские государственные СМИ опубликовали официальное подтверждение встречи.