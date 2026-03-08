UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США та Ізраїль можуть відправити спецназ для захоплення ядерних запасів Ірану, - Axios

12:37 08.03.2026 Нд
2 хв
Запобігання створенню Іраном ядерної зброї є однією із цілей Трампа
aimg Тетяна Степанова
Фото: США та Ізраїль можуть відправити спецназ для захоплення ядерних запасів Ірану (Getty Images)

США та Ізраїль обговорюють можливість відправити спецпризначенців до Ірану, щоб захопити його запаси збагаченого урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як зазначає видання, йдеться про приблизно 450 кг урану, збагаченого до 60%. Цього може вистачити для створення ядерної зброї, якщо матеріал довести до військового рівня.

Вилучення іранського збагаченого урану вимагатиме присутності американських або ізраїльських військових на території Ірану, зокрема на добре укріплених підземних об’єктах.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає два варіанти: вивезти уран з Ірану або розбавити його на місці за участі ядерних експертів, ймовірно, з МАГАТЕ.

Поки незрозуміло, чи це буде операція США, Ізраїлю або спільна місія. У будь-якому разі її можуть провести лише тоді, коли іранські військові вже не становитимуть серйозної загрози.

перація США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Вчора президент США Дональд Трамп анонсував "серйозний удар" по Ірану, пообіцявши "повне знищення" військового потенціалу країни у разі продовження ядерних розробок.

Водночас у ЗМІ з'являлася інформація, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити іноземні війська у буферних зонах для забезпечення стабільності в регіонах конфліктів.

Також ЗМІ повідомляли, що США хочуть захопити острів Харк у Перській затоці, який належить Ірану.

Через цей острів проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану, що робить його критично важливим для економіки країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІран