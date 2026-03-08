США и Израиль могут отправить спецназ для захвата ядерных запасов Ирана, - Axios

Как отмечает издание, речь идет о примерно 450 кг урана, обогащенного до 60%. Этого может хватить для создания ядерного оружия, если материал довести до военного уровня.

Изъятие иранского обогащенного урана потребует присутствия американских или израильских военных на территории Ирана, в частности на хорошо укрепленных подземных объектах.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает два варианта: вывезти уран из Ирана или разбавить его на месте с участием ядерных экспертов, вероятно, из МАГАТЭ.

Пока непонятно, будет ли это операция США, Израиля или совместная миссия. В любом случае ее могут провести только тогда, когда иранские военные уже не будут представлять серьезной угрозы.