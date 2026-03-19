США та Ізраїль мають різні цілі: глава американської розвідки зробила заяву щодо Ірану

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Вашингтон і Тель-Авів переслідують різні цілі у війні проти Ірану, що свідчить про відмінності у підходах союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цілі, визначені президентом, відрізняються від цілей, визначених урядом Ізраїлю", - зазначила Габбард під час слухань у комітеті з розвідки Палати представників.
За її словами, дії сторін уже свідчать про різні підходи до ведення операції.
"З ходу операцій видно, що уряд Ізраїлю зосереджується на нейтралізації іранського керівництва. Президент заявив, що його цілі полягають у знищенні іранських потужностей із запуску балістичних ракет, їхніх потужностей із виробництва балістичних ракет та їхнього військово-морського флоту", - додала вона.
Подібні заяви, ймовірно, спрямовані на зниження напруженості навколо війни в Ірані, яку частина американських посадовців вважає недоцільною.
На тлі бойових дій у США загострилися внутрішні суперечності. Зокрема, голова Контртерористичного центру Джо Кент подав у відставку, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни, а сенатори готують публічний допит керівників розвідки щодо причин конфлікту та оцінок загроз.
Водночас, за даними The Wall Street Journal, частина радників Трампа закликає завершити війну на тлі зростання цін на нафту та ризиків її затягування.
Крім того, у США почали сумніватися в реальному рівні загрози з боку Ірану: Тулсі Габбард не озвучила частину промови, де йшлося, що після ударів 2025 року Тегеран не намагався відновити ядерну програму, знищення якої Трамп називає головною метою війни.