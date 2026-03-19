США и Израиль имеют разные цели: глава американской разведки сделала заявление по Ирану

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон и Тель-Авив преследуют разные цели в войне против Ирана, что свидетельствует о различиях в подходах союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Цели, определенные президентом, отличаются от целей, определенных правительством Израиля", - отметила Габбард во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей.
По ее словам, действия сторон уже свидетельствуют о различных подходах к ведению операции.
"По ходу операций видно, что правительство Израиля сосредотачивается на нейтрализации иранского руководства. Президент заявил, что его цели заключаются в уничтожении иранских мощностей по запуску баллистических ракет, их мощностей по производству баллистических ракет и их военно-морского флота", - добавила она.
Подобные заявления, вероятно, направлены на снижение напряженности вокруг войны в Иране, которую часть американских чиновников считает нецелесообразной.
На фоне боевых действий в США обострились внутренние противоречия. В частности, глава Контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, обвинив администрацию Дональда Трампа в развязывании войны, а сенаторы готовят публичный допрос руководителей разведки о причинах конфликта и оценках угроз.
В то же время, по данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает завершить войну на фоне роста цен на нефть и рисков ее затягивания.
Кроме того, в США начали сомневаться в реальном уровне угрозы со стороны Ирана: Тулси Габбард не озвучила часть речи, где говорилось, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.