ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сенатори США допитають розвідку Трампа через війну в Ірані

16:30 18.03.2026 Ср
2 хв
За кулісами сталося те, що не планували виносити назовні
Сергій Козачук
Сенатори США готуються до публічного допиту керівників розвідки адміністрації президента Дональда Трампа через війну в Ірані. Слухання відбудуться на тлі резонансної відставки високопосадовця, який звинуватив владу у розв'язанні конфлікту під зовнішнім тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причини парламентського розслідування

За інформацією агенства, Комітет Сенату з розвідки проведе щорічні слухання щодо світових загроз, які цього разу фокусуватимуться на війні, що триває з 28 лютого. Законодавці вимагають пояснень щодо витрат мільярдів доларів та обґрунтованості бойових дій.

Особливу увагу привертає відставка Джо Кента, очільника Національного центру боротьби з тероризмом. У своєму листі він прямо засудив дії адміністрації.

"Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск", - заявив Кент.

Позиція прихильників Трампа

Попри критику, республіканці в Сенаті називають військову кампанію успішною. Голова комітету Том Коттон переконаний, що США досягнуть поставлених цілей у регіоні.

"Зрештою, ми знешкодимо іранський режим, їхні ракетні війська, їхні безпілотники, їхні ракетні пускові установки, їхній виробничий потенціал буде знищено", - наголосив сенатор Коттон.

Водночас у Демократичній партії конфлікт називають "війною за власним вибором", вказуючи на відсутність реальних доказів безпосередньої загрози з боку Тегерана перед початком вторгнення.

Війна в Ірані та розкол у США

Нагадаємо, військовий конфлікт на Близькому Сході розпочався наприкінці лютого 2026 року. Раніше союзники США заявляли, що очікують на найгірший сценарій через можливу ескалацію, яка загрожує стабільності світових енергетичних ринків.

На тлі бойових дій в американській розвідці стався гучний скандал. Зокрема, голова Контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку, публічно звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни під тиском зовнішніх лобістів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
