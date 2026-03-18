Голова розвідки США пропустила незручний факт про Іран на слуханнях у Сенаті

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард під час виступу в Сенаті не згадала частину підготовленої промови, в якій ішлося про відсутність спроб Ірану відновити свою ядерну програму після ударів США у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з підготовленим текстом виступу, Іран протягом року не намагався відновити потужності зі збагачення урану після операції "Опівнічний молот". Зокрема, зазначалося, що входи до підземних об’єктів були засипані та замуровані.

У виданні підкреслили, що цей висновок виглядає менш тривожним, ніж публічні заяви адміністрації США про загрозу відновлення ядерної програми Ірану.

Під час слухань сенатор Марк Уорнер звернув увагу на відсутність цього фрагмента у виступі.

"Ви оминули цей абзац у своєму усному вступному слові - чи це тому, що президент заявив про безпосередню загрозу?" - запитав він.

Габбард не стала прямо відповідати на це питання і пояснила пропуск інакше.

"Я усвідомила, що час спливає, і пропустила деякі частини свого усного виступу", - зазначила вона.

Натомість у виступі вона наголосила на оцінках розвідки щодо попередніх спроб Ірану відновити ядерну інфраструктуру, а також підтримала поточну військову операцію США.

Війна в Ірані та розкол у США

Нагадаємо, військовий конфлікт на Близькому Сході розпочався наприкінці лютого 2026 року. Союзники США попереджали про ризик масштабної ескалації, яка може вплинути на стабільність світових енергетичних ринків.

На тлі бойових дій у США загострилися внутрішні суперечності. Зокрема, голова Контртерористичного центру Джо Кент подав у відставку, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни під тиском зовнішніх гравців.