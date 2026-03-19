Пентагон поскаржився на передану зброю Україні і зробив тривожну заяву

15:50 19.03.2026 Чт
2 хв
Решту запасів планують використовувати виключно для потреб США
aimg Марія Науменко
Пентагон поскаржився на передану зброю Україні і зробив тривожну заяву фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми з військовими запасами країни є наслідком рішень попередньої адміністрації, зокрема щодо передачі зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

Читайте також: Американська розвідка припускає можливість ракетних ударів по території США

За його словами, значна частина боєприпасів була спрямована не на потреби американських збройних сил.

"Ми досі маємо справу з тією ситуацією, яку створив Джо Байден, яка призвела до вичерпання запасів і відправлення їх не нашим власним збройним силам, а в Україну", - наголосив він.

Гегсет зазначив, що нині США переглядають підходи до використання військових ресурсів.

"Зрештою, ми вважаємо, що наразі ці боєприпаси краще витратити в наших власних інтересах", - додав глава Пентагону.

Він також підкреслив, що новий законопроєкт про фінансування має забезпечити належне поповнення запасів і зміцнення обороноздатності США.

Нагадаємо, США одночасно підтримують Україну у війні проти Росії та ведуть військову кампанію проти Ірану на Близькому Сході, що суттєво підвищує навантаження на оборонні ресурси країни. У Вашингтоні дедалі частіше говорять про необхідність поповнення запасів озброєння та перегляду пріоритетів їх використання.

Зокрема, Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на виділення понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану, що свідчить про масштаб потреб і зростання витрат.

