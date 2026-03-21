США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані

12:18 21.03.2026 Сб
Що відомо про наслідки?
aimg Тетяна Степанова
США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані Ілюстративне фото: США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані (Getty Images)

США та Ізраїль вранці 21 березня завдали удару по комплексу зі збагачення урану "Шахід Ахмадіан-Рошун" в іранському місті Натанз.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.

"Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано", - повідомили в організації.

Зазначаться, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.

Загроза для населення прилеглих районів відсутня.

Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще кілька тижнів.

Водночас у США визнають різницю підходів до війни: директорка Національної розвідки Тулсі Габбард зазначала, що Ізраїль зосереджується на ліквідації іранського керівництва, тоді як Вашингтон - на знищенні військової інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, однак підкреслював, що операція ще триває і тиск на Тегеран зберігатиметься.

Також Вашингтон розглядає можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході після досягнення цілей щодо Ірану та усунення загрози з боку цієї держави.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО