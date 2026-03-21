США и Израиль атаковали ядерный объект в Иране

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана "Шахид Ахмадиан-Рошун" в иранском городе Натанз.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

В то же время в Иране заявили, что атака на комплекс по обогащению урана нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Отмечается, что утечек радиоактивных материалов в результате ракетного удара не зафиксировано.

"Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", - сообщили в организации.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, Армия обороны Израиля планирует продолжать военную кампанию против Ирана еще несколько недель.

В то же время в США признают разницу подходов к войне: директор Национальной разведки Тулси Габбард отмечала, что Израиль сосредотачивается на ликвидации иранского руководства, тогда как Вашингтон - на уничтожении военной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, однако подчеркивал, что операция еще продолжается и давление на Тегеран будет сохраняться.

Также Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после достижения целей в отношении Ирана и устранения угрозы со стороны этого государства.