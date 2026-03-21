ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Израиль атаковали ядерный объект в Иране

12:18 21.03.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: США и Израиль атаковали ядерный объект в Иране (Getty Images)

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана "Шахид Ахмадиан-Рошун" в иранском городе Натанз.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

"Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", - сообщили в организации.

Отмечается, что утечек радиоактивных материалов в результате ракетного удара не зафиксировано.

Угроза для населения близлежащих районов отсутствует.

В то же время в Иране заявили, что атака на комплекс по обогащению урана нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, Армия обороны Израиля планирует продолжать военную кампанию против Ирана еще несколько недель.

В то же время в США признают разницу подходов к войне: директор Национальной разведки Тулси Габбард отмечала, что Израиль сосредотачивается на ликвидации иранского руководства, тогда как Вашингтон - на уничтожении военной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, однако подчеркивал, что операция еще продолжается и давление на Тегеран будет сохраняться.

Также Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после достижения целей в отношении Ирана и устранения угрозы со стороны этого государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО