США та Ізраїль мають різні цілі: глава американської розвідки зробила заяву щодо Ірану

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Вашингтон і Тель-Авів переслідують різні цілі у війні проти Ірану, що свідчить про відмінності у підходах союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цілі, визначені президентом, відрізняються від цілей, визначених урядом Ізраїлю", - зазначила Габбард під час слухань у комітеті з розвідки Палати представників.

За її словами, дії сторін уже свідчать про різні підходи до ведення операції.

"З ходу операцій видно, що уряд Ізраїлю зосереджується на нейтралізації іранського керівництва. Президент заявив, що його цілі полягають у знищенні іранських потужностей із запуску балістичних ракет, їхніх потужностей із виробництва балістичних ракет та їхнього військово-морського флоту", - додала вона.

Війна в Ірані та розкол у США

Подібні заяви, ймовірно, спрямовані на зниження напруженості навколо війни в Ірані, яку частина американських посадовців вважає недоцільною.

На тлі бойових дій у США загострилися внутрішні суперечності. Зокрема, голова Контртерористичного центру Джо Кент подав у відставку, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у розв'язанні війни, а сенатори готують публічний допит керівників розвідки щодо причин конфлікту та оцінок загроз.