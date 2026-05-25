США та Іран зробили кардинально різні заяви щодо переговорів

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час спілкування з журналістами у Нью-Делі він наголосив, що Білий дім насамперед прагне використати всі наявні дипломатичні інструменти, перш ніж розглядати "альтернативні варіанти".

"США розраховують або на досягнення хорошої угоди, або на необхідність діяти іншим шляхом", - підкреслив держсекретар.

Рубіо додав, що Вашингтон уже передав Тегерану конкретну та солідну пропозицію щодо відновлення переговорів навколо іранської ядерної програми. Цей план передбачає здатність Ірану відкрити протоку та розпочати "реальний, значущий і обмежений у часі" діалог.

Реакція Тегерана

Зі свого боку прессекретар МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив наявність певного прогресу в обговоренні потенційного меморандуму про взаєморозуміння зі США. Проте, за його словами, це ще не свідчить про близьке підписання фінальної угоди.

Речник іранського відомства зауважив, що наразі Тегеран зосереджений на переговорах щодо припинення війни та не веде дискусій стосовно ядерних питань. Окрім цього, в МЗС Ірану звинуватили американських посадовців у зміні позицій, що, на їхню думку, створює додаткові перешкоди для домовленостей.

Що передувало

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп доручив своїм переговірникам "не поспішати з укладенням угоди", заявивши, що час на боці Вашингтона. Днем раніше він заявляв, що рамкова угода з Іраном, названа меморандумом про взаєморозуміння - "значною мірою досягнута шляхом переговорів".