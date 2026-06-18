США та Іран вдруге підписали меморандум про взаєморозуміння, - Axios

Як повідомляють ЗМІ, церемонія підписання угоди мала відбутися у Швейцарії в п’ятницю, проте джерела зазначають, що обговорювалася можливість підписання та реалізації угоди раніше. Причина в тому, що обидві сторони дійшли згоди щодо якнайшвидшого відкриття протоки.

Ще одним фактором міг стати політичний тиск на Білий дім з метою оприлюднення тексту меморандуму про взаєморозуміння. Одне з джерел стверджувало, що саме Іран вимагав не оприлюднювати текст до офіційного підписання, але спростувало твердження про те, що Білий дім піддався політичному тиску.

Як відбулося підписання

Високопоставлений чиновник адміністрації повідомив журналістам, що перша угода була підписана в електронному вигляді в неділю. Зокрема, президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. З іранської сторони документ підписав спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф.

Також ЗМІ пишуть, що Трамп підписав документ у середу під час вечері у Франції з президентом Еммануелем Макроном.

Джерела Axios повідомляють, що це було вже "друге підписання". Однак незрозуміло, навіщо знадобилося два підписання.

Журналістка News Nation Келлі Мейєр також пише, що офіційні особи поки що не відповіли на запитання, у чому полягає різниця між цифровим підписом, отриманим у середу ввечері, та цифровим підписом, який було отримано в неділю.

Проте, за словами джерел Axios, зустріч американської та іранської делегацій на чолі з Венсом і Галібафом, як і планувалося, відбудеться в п’ятницю. Вони планують обговорити початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

При цьому CNN зазначає, що, за словами їхнього джерела, Трамп підписав у середу паперову копію.

Що кажуть в Ірані

Видання Clash Report опублікувало коментар речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї. За його словами, текст меморандуму підписано як перською, так і англійською мовами.

"Якби існував лише англійський текст, його переклад міг би призвести до суперечок щодо тлумачення. Але тепер обидві сторони підписали не лише англійський, а й перський текст", - сказав він.

Однак чи відбудеться зрештою зустріч у Швейцарії, поки що до кінця незрозуміло.