США и Иран второй раз подписали меморандум о взаимопонимании, - Axios

Как пишет СМИ, церемония подписания соглашения должна была состоятся Швейцарии в пятницу, однако источники говорят, что обсуждалась возможность подписания и реализация сделки пораньше. Причина в том, что обе стороны достигли согласия по скорейшему открытию пролива.

Еще одним фактором могло стать политическое давление на Белый дом с целью публикации текста меморандума о взаимопонимании. Один из источников утверждал, что именно Иран потребовал не публиковать текст до официального подписания, но опроверг утверждения о том, что Белый поддался политическому давлению.

Как произошло подписание

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам, что первое соглашение было подписано в электронном виде в воскресенье. В частности, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. С иранской стороны документ подписал спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

Также СМИ пишет, что Трамп подписал документ в среду во время ужина во Франции с президентом Эммануэлем Макроном.

Источники Axios говорят, что это было уже "второе подписание". Но неясно, зачем понадобилось два подписания.

Журналистка News Nation Келли Мейер тоже пишет, что официальные лица пока не ответили на вопрос, в чем разница между цифровой подписью, полученной в среду вечером, и цифровой подписью, которая была получена в воскресенье.

Тем не менее, по словам источников Axios, встреча американской и иранской делегаций во главе с Вэнсом и Галибафом, как и планировалось, состоится в пятницу. Они планируют обсудить начало переговоров по иранской ядерной программе.

При этом CNN указывает, что по словам их источника, Трамп подписал в среду бумажную копию.

Что говорят в Иране

Издание Clash Report опубликовало комментарий спикера МИД Ирана Эсмаила Багаи. По его словам, текст меморандума подписан как на персидском, так и на английском языках.

"Если бы существовал только английский текст, его перевод мог бы привести к спорам по поводу толкования. Но теперь обе стороны подписали не только английский, но и персидский текст", - сказал он.

Но будет ли в итоге встреча в Швейцарии, пока до конца неясно.