ua en ru
Ср, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп пригрозив Ірану новим ударом, якщо йому "не сподобається угода"

14:48 17.06.2026 Ср
2 хв
Президент США також висловився щодо фонду на 300 млрд доларів
aimg Валерій Ульяненко
Трамп пригрозив Ірану новим ударом, якщо йому "не сподобається угода" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутнього меморандуму з Іраном та назвав умову для відновлення ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

Читайте також: США та Іран готують історичну угоду про мир: ЗМІ розкрили документ

"Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб прямо їм на голови, бо вони погано поводилися протягом 47 років", - сказав Трамп.

Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".

Трамп пригрозив Ірану новим ударом, якщо йому &quot;не сподобається угода&quot;Фото: Трамп анонсував нові удари по Ірану, якщо йому не сподобається угода (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США.

Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.

Водночас американський президент застеріг, що військові удари по Ірану можуть бути відновлені, якщо Вашингтон і Тегеран не зможуть дійти остаточної згоди щодо ядерної програми.

Крім того, телеканал CNN повідомляв, що Ізраїль звертався до США з проханням надати доступ до тексту угоди з Іраном, однак отримав відмову. Таким чином один із ключових союзників Вашингтона досі не ознайомлений зі змістом документа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
ЗСУ уразили танкер "тіньового флоту" РФ та два ключові мости на півдні
ЗСУ уразили танкер "тіньового флоту" РФ та два ключові мости на півдні
Аналітика
Електрична заміна пікапам, амфібії та ШІ. Куди йдуть українські наземні дрони
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Електрична заміна пікапам, амфібії та ШІ. Куди йдуть українські наземні дрони