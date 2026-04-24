США та Іран повернуться за стіл переговорів у Пакистані, - Sky News

США та Іран повернуться до мирних переговорів у Пакистані. Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі має прибути до Ісламабада вже сьогодні ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Джерело в уряді Пакистану розповіло виданню, що високопоставлений представник Тегерана прибуде у супроводі невеликої делегації. За його словами, американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді.
Sky News наголошує, що другий раунд мирних переговорів між США та Іраном очікується в результаті важливих обговорень з пакистанською командою посередників.
Зазначається, що раніше сьогодні Арагчі поспілкувався зі своїм пакистанським колегою та головнокомандувачем армії.
Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді завершився 12 квітня, не давши жодних відчутних результатів. Сторони не змогли дійти згоди через те, що Тегеран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.
У вівторок, 21 квітня, президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, за день до його закінчення в середу. Але Тегеран не визнає продовження угоди і заявляє про можливі військові дії, якщо цього вимагатиме ситуація.
Крім того, Трамп попередив про серйозні наслідки у разі зриву переговорів. Він заявив, що якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть "вибухати численні бомби", натякаючи на масштабну військову ескалацію.
Зазначимо, президент ісламської держави Масуд Пезешкіа розповів, що основними перешкодами для "справжніх" переговорів Ірану зі США є порушення зобов'язань, блокада Ормузької протоки та погрози.