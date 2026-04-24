США та Іран повернуться за стіл переговорів у Пакистані, - Sky News

Джерело в уряді Пакистану розповіло виданню, що високопоставлений представник Тегерана прибуде у супроводі невеликої делегації. За його словами, американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді.

Sky News наголошує, що другий раунд мирних переговорів між США та Іраном очікується в результаті важливих обговорень з пакистанською командою посередників.

Зазначається, що раніше сьогодні Арагчі поспілкувався зі своїм пакистанським колегою та головнокомандувачем армії.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном в Ісламабаді завершився 12 квітня, не давши жодних відчутних результатів. Сторони не змогли дійти згоди через те, що Тегеран не надав твердих гарантій відмови від створення ядерної зброї.

У вівторок, 21 квітня, президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, за день до його закінчення в середу. Але Тегеран не визнає продовження угоди і заявляє про можливі військові дії, якщо цього вимагатиме ситуація.