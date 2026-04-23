ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Президент Ірану озвучив три основні перешкоди для "справжніх переговорів" зі США

01:10 23.04.2026 Чт
2 хв
Тегеран звинуватив США у лицемірстві та суперечливих заявах
aimg Юлія Маловічко
Президент Ірану озвучив три основні перешкоди для "справжніх переговорів" зі США Фото: президент ісламської держави Масуд Пезешкіан (Getty Images)

Порушення зобов'язань, блокада Ормузької протоки та погрози є основними перешкодами для "справжніх" переговорів Ірану зі США.

Про це заявив президент ісламської держави Масуд Пезешкіан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Читайте також: Трамп різко передумав і вирішив продовжити перемир'я з Іраном

За словами Пезешкіана, Тегеран вітає діалог та досягнену угоду про припинення вогню зі США і продовжує це робити, однак є три причини, які заважають справжнім переговорам.

  • морська блокада Ормузу, пов'язана із зупинкою танкерів, що прямують до Ірану або виїжджають з нього;
  • порушення узгоджених зобов'язань
  • погрози

"Світ бачить вашу нескінченну лицемірну риторику та суперечність між заявами та діями", - повідомив Пезешкіан в соціальній мережі X.

Зі свого боку, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив в ефірі X, що "повне припинення вогню має сенс лише тоді, коли воно не порушується морською блокадою".

"Повне припинення вогню має сенс лише за умови, що воно не порушується шляхом морської блокади чи захопленням світової економіки в заручники, і якщо ізраїльська агресія буде зупинена на всіх фронтах", - сказав він.

Галібаф також додав, що відновлення Ормузької протоки неможливе на тлі "відвертого порушення режиму припинення вогню".

Ще спікер ізраїльського парламенту додав, що США та Ізраїль не досягли своїх цілей "шляхом військової агресії, і не досягнуть вони їх шляхом залякування". Він підкреслив, що "єдиний шлях вперед - це визнання прав іранського народу".

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп у вівторок продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, за день до його закінчення в середу. Однак Тегеран не визнає продовження угоди і заявляє про можливі військові дії, якщо цього вимагатиме ситуація.

Як відомо, 11–12 квітня Пакистан провів переговори між Вашингтоном і Тегераном після досягнення припинення вогню 8 квітня.

Зусилля щодо проведення чергового раунду переговорів тривають, хоча невизначеність залишається.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
