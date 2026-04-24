Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США и Иран вернутся за стол переговоров в Пакистане, - Sky News

15:21 24.04.2026 Пт
2 мин
Глава иранского МИД прибудет в Исламабад уже сегодня
aimg Валерий Ульяненко
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

США и Иран вернутся к мирным переговорам в Пакистане. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи должен прибыть в Исламабад уже сегодня вечером.

Источник в правительстве Пакистана рассказал изданию, что высокопоставленный представитель Тегерана прибудет в сопровождении небольшой делегации. По его словам, американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде.

Sky News отмечает, что второй раунд мирных переговоров между США и Ираном ожидается в результате важных обсуждений с пакистанской командой посредников.

Отмечается, что ранее сегодня Арагчи пообщался со своим пакистанским коллегой и главнокомандующим армии.

Напомним, первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде завершился 12 апреля, не дав никаких ощутимых результатов. Стороны не смогли прийти к согласию из-за того, что Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.

Во вторник, 21 апреля, президент США Дональд Трамп продлил двухнедельное прекращение огня в войне с Ираном, за день до его окончания в среду. Но Тегеран не признает продление соглашения и заявляет о возможных военных действиях, если этого потребует ситуация.

Кроме того, Трамп предупредил о серьезных последствиях в случае срыва переговоров. Он заявил, что если перемирие закончится без результата, начнут "взрываться многочисленные бомбы", намекая на масштабную военную эскалацию.

Отметим, президент исламского государства Масуд Пезешкиа рассказал, что основными препятствиями для "настоящих" переговоров Ирана с США является нарушение обязательств, блокада Ормузского пролива и угрозы.

