США и Иран вернутся за стол переговоров в Пакистане, - Sky News

Источник в правительстве Пакистана рассказал изданию, что высокопоставленный представитель Тегерана прибудет в сопровождении небольшой делегации. По его словам, американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде.

Sky News отмечает, что второй раунд мирных переговоров между США и Ираном ожидается в результате важных обсуждений с пакистанской командой посредников.

Отмечается, что ранее сегодня Арагчи пообщался со своим пакистанским коллегой и главнокомандующим армии.

Напомним, первый раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде завершился 12 апреля, не дав никаких ощутимых результатов. Стороны не смогли прийти к согласию из-за того, что Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от создания ядерного оружия.

Во вторник, 21 апреля, президент США Дональд Трамп продлил двухнедельное прекращение огня в войне с Ираном, за день до его окончания в среду. Но Тегеран не признает продление соглашения и заявляет о возможных военных действиях, если этого потребует ситуация.