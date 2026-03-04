UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США та Іран могли обговорювати припинення вогню за спиною в Ізраїлю, - Axios

23:05 04.03.2026 Ср
2 хв
Чутки змусили Нетаньягу звертатися до Білого дому за роз'ясненнями
aimg Іван Носальський
Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Ізраїльська розвідка дізналася про те, що між США та Іраном могли відбутися переговори про припинення вогню.

Неназвані джерела повідомили виданню, що після таких чуток прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу цього тижня запросив у Білого дому роз'яснення.

Як зазначає Axios, це свідчить про те, що ізраїльський уряд стурбований сценарієм, за якого США доб'ються припинення вогню до того, як будуть досягнуті всі військові цілі Ізраїлю.

"Білий дім сказав Бібі, що адміністрація Трампа не веде переговори з іранцями у нього за спиною", - зазначило одне з джерел журналістів.

За його словами, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер контактують із Нетаньягу, директором "Моссада" Давидом Барнеа та іншими ізраїльськими офіційними особами майже щодня.

"Вони знають, що ми не ведемо переговорів з іранцями", - сказав співрозмовник Axios.

Джерела журналістів заявили, що іранці направляли повідомлення адміністрації Трампа через країни Перської затоки та інші держави регіону, проте Вашингтон не відповів.

Для переговорів "пізно"

Нагадаємо, лише вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп заявляв, що для переговорів з Іраном "уже пізно".

Також нещодавно американський лідер не виключив, що США можуть провести наземну операцію в Ірані.

Він зазначив, що рішення про удари по Ірану було ухвалено після того, як ядерні переговори з Тегераном провалилися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НетаньяхуСполучені Штати АмерикиІзраїльІранРежим припинення вогню