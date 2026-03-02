ua en ru
Трамп не виключив вторгнення військ США в Іран

Понеділок 02 березня 2026 19:26
Трамп не виключив вторгнення військ США в Іран Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану випереджає графіки. Проте він не виключає наземного вторгнення американських військ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post, яке цитує Трампа.

Читайте також: Іран проти Ізраїлю та США: відповіді на головні запитання, які стосуються кожного українця

За його словами, операція "Епічна лють" проходить швидше, ніж він очікував, оскільки за короткий термін було вбито 49 посадовців Тегерана.

"Це (знищення іранських посадовців - Ред.) займе, як ми подумали, щонайменше чотири тижні, а ми зробили це за один день", - сказав Трамп.

Втім, він не виключає використання наземних військ, якщо в цьому буде необхідність.

"На місцях не буде жодних військових - я цього не кажу. Я кажу: ймовірно, вони нам не потрібні", - додав Трамп.

За словами президента США, рішення про удар він прийняв після провалу переговорів у Женеві та отримання нових розвідданих про таємну роботу Ірану над ядерною зброєю.

"У нас були дуже серйозні переговори. Вони були там, а потім відступили", - пояснив він.

Що відбувається в Ірані

З початку операції 28 лютого Іран втратив фактично всю верхівку збройних сил. Загинули міністр оборони Азіз Насірзаде, начальник Генерального штабу Абдольрахім Мусаві та головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур.

Загалом, за даними Білого дому, ліквідовано 49 керівників іранського режиму, включно з верховним лідером Алі Хаменеї та кількома членами його родини.

У США теж є втрати. Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило загибель трьох американських військових під час операції "Епічна лють".

Ще п'ятеро отримали важкі поранення. Кілька інших солдатів дістали легкі травми та контузії.

