Іран міг створити ядерну зброю у 2023 році: Трамп сказав, що завадило

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран міг би мати ядерну зброю ще три роки тому, якби він не вийшов з угоди з Тегераном, укладеної за колишнього президента Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Якби я не розірвав жахливу ядерну угоду Обами з Іраном (СДВП від 2015 року), в Ірану три роки тому була б ядерна зброя", - заявив Трамп.

За його словами, це була найнебезпечніша угода, в яку США коли-небудь вступали. Тож якби угода була в силі, то мимо був би зараз зовсім іншим.

"Можете звинувачувати Барака Хусейна Обаму і сонного Джо Байдена", - резюмував Трампа.

Що відомо про угоду Обами з Іраном і в чому логіка Трампа

Зазначимо, що "угода Обами", більш відома як Спільний всеосяжний план дій (СВДП), була укладена у 2015 році між Іраном і групою країн (США, Британією, Францією, Німеччиною та Китаєм).

Згідно з угодою, Іран погоджувався на серйозні обмеження своєї ядерної діяльності, щоб гарантувати її виключно мирний характер. Таким чином:

Іран мав скоротити свої запаси урану на 98%;

рівень позначення урану обмежувався до 3,67%, що значно нижче за рівень, необхідний для створення ядерної бомби;

МАГАТЕ отримало право на проведення інспекцій для підтвердження виконання зобов'язань;

у відповідь США, ЄС і ООН послабили секційний тиск. Зокрема, Іран отримав доступ до заморожених активів на суму близько 100 млрд доларів.

Що ж до Трампа, то він від самого початку називав СВПД "найгіршою угодою в історії" і в травні 2018 року, під час першої президентської каденції, в односторонньому вивів із неї США. Причини були такі: