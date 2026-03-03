ua en ru
У світі

Іран міг створити ядерну зброю у 2023 році: Трамп сказав, що завадило

Вівторок 03 березня 2026 03:45
Іран міг створити ядерну зброю у 2023 році: Трамп сказав, що завадило Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран міг би мати ядерну зброю ще три роки тому, якби він не вийшов з угоди з Тегераном, укладеної за колишнього президента Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном"

"Якби я не розірвав жахливу ядерну угоду Обами з Іраном (СДВП від 2015 року), в Ірану три роки тому була б ядерна зброя", - заявив Трамп.

За його словами, це була найнебезпечніша угода, в яку США коли-небудь вступали. Тож якби угода була в силі, то мимо був би зараз зовсім іншим.

"Можете звинувачувати Барака Хусейна Обаму і сонного Джо Байдена", - резюмував Трампа.

Що відомо про угоду Обами з Іраном і в чому логіка Трампа

Зазначимо, що "угода Обами", більш відома як Спільний всеосяжний план дій (СВДП), була укладена у 2015 році між Іраном і групою країн (США, Британією, Францією, Німеччиною та Китаєм).

Згідно з угодою, Іран погоджувався на серйозні обмеження своєї ядерної діяльності, щоб гарантувати її виключно мирний характер. Таким чином:

  • Іран мав скоротити свої запаси урану на 98%;
  • рівень позначення урану обмежувався до 3,67%, що значно нижче за рівень, необхідний для створення ядерної бомби;
  • МАГАТЕ отримало право на проведення інспекцій для підтвердження виконання зобов'язань;
  • у відповідь США, ЄС і ООН послабили секційний тиск. Зокрема, Іран отримав доступ до заморожених активів на суму близько 100 млрд доларів.

Що ж до Трампа, то він від самого початку називав СВПД "найгіршою угодою в історії" і в травні 2018 року, під час першої президентської каденції, в односторонньому вивів із неї США. Причини були такі:

  • Трамп критикував, що обмеження були тимчасовими (багато з них спливали через 10-15 років), через що він вважав, що це лише відкладало, а не запобігало появі в Ірану ядерної зброї в майбутньому;
  • угода не обмежувала іранську програму розробки балістики, здатної нести ядерні заряди.
  • також Трамп стверджував, що угода не заважала Ірану підтримувати проксі-угруповання на Близькому Сході;
  • він говорив, що основа угоди була "гігантською вигадкою", стверджуючи, що Іран приховує свої справжні наміри.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США почали бомбити Іран. Майже через добу після операції Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.

Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити і велика хвиля атак настане незабаром.

Тим часом джерела CNN кажуть, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.

