Трамп: Іран хоче діалогу, але для переговорів уже "занадто пізно"

Іран хоче почати переговори зі США для завершення війни. Але для цього "вже занадто пізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social .

За словами американського лідера, іранська протиповітряна оборона, військово-повітряні сили, військово-морські сили і керівництво були знищені.

"Вони хочуть переговорів. Я сказав: "Занадто пізно!" - додав Трамп.

Терміни операції США

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серію ударів по іранській території. Головним результатом стала ліквідація аятоли Алі Хаменеї.

1 березня президент США Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.

За словами американського лідера, такий термін був закладений у стратегічне планування від самого початку.