Головна » Новини » Політика

Трамп: Іран хоче діалогу, але для переговорів уже "занадто пізно"

Вашингтон, Вівторок 03 березня 2026 16:15
Трамп: Іран хоче діалогу, але для переговорів уже "занадто пізно" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран хоче почати переговори зі США для завершення війни. Але для цього "вже занадто пізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, іранська протиповітряна оборона, військово-повітряні сили, військово-морські сили і керівництво були знищені.

"Вони хочуть переговорів. Я сказав: "Занадто пізно!" - додав Трамп.

Терміни операції США

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серію ударів по іранській території. Головним результатом стала ліквідація аятоли Алі Хаменеї.

1 березня президент США Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.

За словами американського лідера, такий термін був закладений у стратегічне планування від самого початку.

Трамп наголосив, що незважаючи на інтенсивність конфлікту і спроби Ірану завдавати ударів у відповідь, потужність збройних сил США дасть змогу завершити процес у визначений графік або навіть швидше.

При цьому, за інформацією Bloomberg, Катар і ОАЕ намагаються переконати американського лідера не затягувати з війною проти Ірану. Одна з причин - брак критично важливих ракет для систем ППО Patriot, які можуть знищувати іранські балістичні ракети.

