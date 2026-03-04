США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

Израильская разведка узнала о том, что между США и Ираном могли состояться переговоры о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Неназванные источники сообщили изданию, что после таких слухов премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе запросил у Белого дома разъяснения.
Как отмечает Axios, это свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США добьются прекращения огня до того, как будут достигнуты все военные цели Израиля.
"Белый дом сказал Биби, что администрация Трампа не ведет переговоры с иранцами у него за спиной", - отметил один из источников журналистов.
По его словам, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер контактируют с Нетаньяху, директором "Моссада" Давидом Барнеа и другими израильскими официальными лицами почти каждый день.
"Они знают, что мы не ведем переговоры с иранцами", - сказал собеседник Axios.
Источники журналистов заявили, что иранцы направляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие государства региона, однако Вашингтон не ответил.
Напомним, только вчера, 3 марта, президент США Дональд Трамп заявлял, что для переговоров с Ираном "уже поздно".
Также недавно американский лидер не исключил, что США могут провести наземную операцию в Иране.
Он отметил, что решение об ударах по Ирану было принято после того, как ядерные переговоры с Тегераном провалились.