США та Іран не домовилися: посередники не змогли запустити діалог, - WSJ

Спроби запустити переговори

Посередники з Туреччини, Єгипту та Пакистану активізували зусилля для організації діалогу між Іраном і США з метою припинення війни або досягнення тимчасового перемир'я. Однак, як зазначають джерела, ці ініціативи поки що не дали результату.

Позиція Тегерана

Співрозмовники видання повідомили, що іранська сторона не готова йти на компроміси щодо своїх ключових вимог.

Також Тегеран відкинув варіант відкриття Ормузької протоки в обмін на тимчасове припинення вогню.

Відмова від зустрічі зі США

Крім того, за інформацією джерел, іранські представники повідомили посередників про небажання проводити зустріч з американською стороною в Ісламабаді найближчими днями.

У Тегерані вважають вимоги США про припинення конфлікту неприйнятними.

Таким чином, незважаючи на дипломатичні зусилля кількох країн, просування в питанні переговорів між сторонами наразі немає.