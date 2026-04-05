В Ірані назвали умову, за якої відкриють Ормузьку протоку, - CNN
В Ірані відреагували на останні погрози президента США Дональда Трампа і сказали, на яких умовах готові будуть відкрити Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами високопоставленого іранського чиновника, протока стане повністю відкритою лише після того, як Ірану "повністю компенсують" фінансовий збиток від війни.
Також CNN наводить слова Мехді Табатабаї, заступника зі зв'язків із громадськістю в АП Ірану. Він відреагував на сьогоднішній ультиматум Трампа, який був сповнений нецензурної лексики, заявивши, що це відображає його "крайній відчай і лють".
Тим часом джерело видання каже, що Оман та Іран провели останні переговори про "можливі варіанти" повного відкриття Ормузької протоки. За його словами, обговорення тривають уже два тижні і зосереджені на розробці "протоколу безпечного проходу", який дасть змогу комерційному судноплавству отримати доступ до протоки.
Окремо джерело CNN повідомило, що Пакистан і Єгипет входять до числа країн, які, як і раніше, підтримують зв'язок між офіційними особами США та Ірану.
Трамп поставив остаточний ультиматум
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб країна відкрила Ормузьку протоку. Причому за останню добу американський лідер уже кілька разів повторив свій заклик. Зокрема, сьогодні вдень він звернувся до Ірану мало не з матом, назвавши їх "убл*дками".
Крім цього, він дав кільком медіа інтерв'ю, де заявив, що в Ірану є час до вівторка. Якщо цього не станеться, тоді США почнуть бомбити електростанції і мости по всій країні.
До слова, в одному з інтерв'ю Трамп заявив, що розраховує укласти угоду в понеділок. Трохи згодом у соцмережах він написав, що в Ірану час до 20:00 вівторка (за США), щоб відкрити протоку.