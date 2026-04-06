США и Иран не договорились: посредники не смогли запустить диалог, — WSJ

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники, иранские власти отказались идти на уступки в переговорах с США и отклонили предложения посредников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
Посредники из Турции, Египта и Пакистана активизировали усилия для организации диалога между Ираном и США с целью прекращения войны или достижения временного перемирия. Однако, как отмечают источники, эти инициативы пока не дали результата.
Собеседники издания сообщили, что иранская сторона не готова идти на компромиссы по своим ключевым требованиям.
Также Тегеран отверг вариант открытия Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня.
"Иран отказался идти на уступки по своим требованиям и отверг предложение открыть Ормузский пролив", — WSJ.
Кроме того, по информации источников, иранские представители уведомили посредников о нежелании проводить встречу с американской стороной в Исламабаде в ближайшие дни.
В Тегеране считают требования США о прекращении конфликта неприемлемыми.
Таким образом, несмотря на дипломатические усилия нескольких стран, продвижения в вопросе переговоров между сторонами на данный момент нет.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить все электростанции Ирана в случае, если руководство страны не согласится восстановить работу Ормузского пролива до вечера вторника, 7 апреля.
Отметим, что президент США Дональд Трамп не исключил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже к понедельнику, 6 апреля, однако в противном случае заявил о готовности прибегнуть к силовому сценарию.