США и Иран не договорились: посредники не смогли запустить диалог, — WSJ

Попытки запустить переговоры

Посредники из Турции, Египта и Пакистана активизировали усилия для организации диалога между Ираном и США с целью прекращения войны или достижения временного перемирия. Однако, как отмечают источники, эти инициативы пока не дали результата.

Позиция Тегерана

Собеседники издания сообщили, что иранская сторона не готова идти на компромиссы по своим ключевым требованиям.

Также Тегеран отверг вариант открытия Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня.

Отказ от встречи с США

Кроме того, по информации источников, иранские представители уведомили посредников о нежелании проводить встречу с американской стороной в Исламабаде в ближайшие дни.

В Тегеране считают требования США о прекращении конфликта неприемлемыми.

Таким образом, несмотря на дипломатические усилия нескольких стран, продвижения в вопросе переговоров между сторонами на данный момент нет.