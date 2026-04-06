ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Іран не домовилися: посередники не змогли запустити діалог, - WSJ

01:30 06.04.2026 Пн
2 хв
Низка країн спробували "звести" США та Іран з метою припинення бойових дій у регіоні
aimg Анастасія Никончук
США та Іран не домовилися: посередники не змогли запустити діалог, - WSJ Фото: Ормузька протока (flickr.com)

За даними газети The Wall Street Journal, що посилається на обізнані джерела, іранська влада відмовилася йти на поступки в переговорах зі США і відхилила пропозиції посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.

Читайте також: В Ірані назвали умову, за якої відкриють Ормузьку протоку, - CNN

Спроби запустити переговори

Посередники з Туреччини, Єгипту та Пакистану активізували зусилля для організації діалогу між Іраном і США з метою припинення війни або досягнення тимчасового перемир'я. Однак, як зазначають джерела, ці ініціативи поки що не дали результату.

Позиція Тегерана

Співрозмовники видання повідомили, що іранська сторона не готова йти на компроміси щодо своїх ключових вимог.

Також Тегеран відкинув варіант відкриття Ормузької протоки в обмін на тимчасове припинення вогню.

"Іран відмовився йти на поступки за своїми вимогами і відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку", - WSJ.

Відмова від зустрічі зі США

Крім того, за інформацією джерел, іранські представники повідомили посередників про небажання проводити зустріч з американською стороною в Ісламабаді найближчими днями.

У Тегерані вважають вимоги США про припинення конфлікту неприйнятними.

Таким чином, незважаючи на дипломатичні зусилля кількох країн, просування в питанні переговорів між сторонами наразі немає.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити всі електростанції Ірану в разі, якщо керівництво країни не погодиться відновити роботу Ормузької протоки до вечора вівторка, 7 квітня.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп не виключив, що угода з Іраном може бути досягнута вже до понеділка, 6 квітня, проте в іншому разі заявив про готовність вдатися до силового сценарію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Ормузька протока
Новини
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла