ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Иран не договорились: посредники не смогли запустить диалог, — WSJ

01:30 06.04.2026 Пн
2 мин
Ряд стран попытались "свести" США и Иран с целью прекращения боевых действий в регионе
aimg Анастасия Никончук
США и Иран не договорились: посредники не смогли запустить диалог, — WSJ

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники, иранские власти отказались идти на уступки в переговорах с США и отклонили предложения посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

Читайте также: В Иране назвали условие, при котором откроют Ормузский пролив, - CNN

Попытки запустить переговоры

Посредники из Турции, Египта и Пакистана активизировали усилия для организации диалога между Ираном и США с целью прекращения войны или достижения временного перемирия. Однако, как отмечают источники, эти инициативы пока не дали результата.

Позиция Тегерана

Собеседники издания сообщили, что иранская сторона не готова идти на компромиссы по своим ключевым требованиям.

Также Тегеран отверг вариант открытия Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня.

"Иран отказался идти на уступки по своим требованиям и отверг предложение открыть Ормузский пролив", — WSJ.

Отказ от встречи с США

Кроме того, по информации источников, иранские представители уведомили посредников о нежелании проводить встречу с американской стороной в Исламабаде в ближайшие дни.

В Тегеране считают требования США о прекращении конфликта неприемлемыми.

Таким образом, несмотря на дипломатические усилия нескольких стран, продвижения в вопросе переговоров между сторонами на данный момент нет.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить все электростанции Ирана в случае, если руководство страны не согласится восстановить работу Ормузского пролива до вечера вторника, 7 апреля.

Отметим, что президент США Дональд Трамп не исключил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже к понедельнику, 6 апреля, однако в противном случае заявил о готовности прибегнуть к силовому сценарию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Ормузский пролив
Новости
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Аналитика
