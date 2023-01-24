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США та G7 допомагатимуть енергосектору України з відновленням та модернізацією, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати та країни G7 допомагатимуть енергетичному сектору України з відновленням після російських атак стільки, скільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен та очільник МЗС Японії Йосімаса Хаясі спільно організували зустріч із країнами G7 та іншими ключовими партнерами, щоб підтвердити колективну підтримку енергетичного сектору України.

Учасники зустрічі обговорили прискорення постачання енергетичного обладнання в Україну та оцінили стійкість українців перед російськими атаками. Новий пакет допомоги від США у розмірі 125 мільйонів доларів включає закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільні газові турбіни для підтримки основних комунальних послуг та обладнання для ремонту розподільчих підстанцій.

"Група зобов'язалася продовжувати тісну координацію для доставки обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації", - йдеться у повідомленні.

Блінкен знову наголосив на твердій прихильності Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, що існують три основні способи того, як вирішити проблему постійних обстрілів енергетичної інфраструктури України. Зокрема, союзникам необхідно надати нашій країні більше систем ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кулеба візьме участь у міністерському засіданні G7 та інших країн, що входять до енергетичної коаліції.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні під час енергетичного "Рамштайну".

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