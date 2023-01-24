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США и G7 будут помогать энергосектору Украины с восстановлением и модернизацией, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты и страны G7 будут помогать энергетическому сектору Украины с восстановлением после российских атак столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен и глава МИД Японии Йосимас Хаяси совместно организовали встречу со странами G7 и другими ключевыми партнерами, чтобы подтвердить коллективную поддержку энергетического сектора Украины.

Участники встречи обсудили ускорение поставок энергетического оборудования в Украину и оценили устойчивость украинцев к российским атакам. Новый пакет помощи от США в размере 125 миллионов долларов включает в себя закупку высоковольтных автотрансформаторов, мобильные газовые турбины для поддержки основных коммунальных услуг и оборудование для ремонта распределительных подстанций.

"Группа обязалась продолжать тесную координацию по доставке оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупке необходимой инфраструктуры и поддержке долгосрочного видения Украины по модернизации", - говорится в сообщении.

Блинкен снова отметил твердую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Напомним, что существуют три основных способа, как решить проблему постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В частности, союзникам необходимо предоставить в нашей стране больше систем ПВО.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кулеба примет участие в министерском заседании G7 и других входящих в энергетическую коалицию стран.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании во время энергетического "Рамштайна".

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