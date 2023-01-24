США и G7 будут помогать энергосектору Украины с восстановлением и модернизацией, - Блинкен

Блинкен и глава МИД Японии Йосимас Хаяси совместно организовали встречу со странами G7 и другими ключевыми партнерами, чтобы подтвердить коллективную поддержку энергетического сектора Украины.

Участники встречи обсудили ускорение поставок энергетического оборудования в Украину и оценили устойчивость украинцев к российским атакам. Новый пакет помощи от США в размере 125 миллионов долларов включает в себя закупку высоковольтных автотрансформаторов, мобильные газовые турбины для поддержки основных коммунальных услуг и оборудование для ремонта распределительных подстанций.

"Группа обязалась продолжать тесную координацию по доставке оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупке необходимой инфраструктуры и поддержке долгосрочного видения Украины по модернизации", - говорится в сообщении.

Блинкен снова отметил твердую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько нужно.