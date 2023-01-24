Кулеба сьогодні братиме участь у засіданні міністрів G7. Ключева тема стосується України
Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь в міністерському засіданні G7 та інших країн, що входять до енергетичної коаліції. Ключовою темою буде відновлення енергосистеми України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.
Як стало відомо, в засіданні братимуть участь міністри країн G7 та низка держав та інституцій енергетичної коаліції. Під час засідання, зокрема, йтиметься про конкретні практичні внески для відновлення української енергосистеми.
За даними інформованого джерела, Кулеба братиме участь у засіданні на запрошення держсекретаря США Ентоні Блінкена та японського міністра закордонних справ Йосімаса Хаяші.
Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни сприятимуть співпраці "Великої сімки" з метою підтримки України у війні з РФ.
Також раніше країни "Великої сімки" заявили про готовність виділити Україні 32 млрд доларів фінансової допомоги у 2023 році.
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