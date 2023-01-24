Кулеба сьогодні братиме участь у засіданні міністрів G7. Ключева тема стосується України

Сьогодні, 24 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь в міністерському засіданні G7 та інших країн, що входять до енергетичної коаліції. Ключовою темою буде відновлення енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.