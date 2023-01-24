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Як вирішити проблему ударів РФ по енергосистемі України: Кулеба назвав три способи

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Вівторок 24 січня 2023 19:05
Як вирішити проблему ударів РФ по енергосистемі України: Кулеба назвав три способи Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Існують три основні способи для того, щоб вирішити проблему постійних обстрілів енергетичної інфраструктури України. Зокрема, союзникам необхідно надати нашій країні більше систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Кулеба розповів, що він взяв участь у засіданні глав МЗС країн G7. Міністр подякував усім державам, які погодилися надати Україні нову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через російські удари.

"Існує три основні способи вирішення проблеми російських ударів по енергосистемі України: 1) надання Україні більшої кількості систем ППО; 2) більше обладнання для відновлення енергосистеми, що було в центрі уваги на сьогоднішній зустрічі; 3) жорсткі санкції проти російської ракетної промисловості", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кулеба візьме участь у міністерському засіданні G7 та інших країн, що входять до енергетичної коаліції.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні під час енергетичного "Рамштайну".

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