Шмигаль назвав ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"

Сьогодні, 24 січня, відбулося засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради (енергетичний "Рамштайн"). У ході обговорень було названо ключові пріоритети України в обладнанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"У своєму зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів назвав ключові пріоритети України в обладнанні", - заявив Шмигаль. Також він зазначив, що озвучив кроки для збереження енергетичної системи України: Максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу. Відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо. Впровадити програми енергоефективності. Посилити транскордонну торгівлю електроенергією. Також Шмигаль закликав союзників докласти зусиль, щоб припинити залежність від російського ядерного палива та послуг, оскільки країна-агресор порушила всі принципи ядерної безпеки. "Очікуємо за підсумками зустрічі ще більше підтримки для енергосистеми України", - додав прем'єр.