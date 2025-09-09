США та ЄС обговорили нові санкції проти РФ: стали відомі деталі зустрічі у Вашингтоні

Європейські чиновники провели зустріч у міністерстві фінансів США та обговорили нові форми економічного тиску на Росію. Йшлося про запровадження додаткових санкцій та тарифи на закупівлю російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та міністра фінансів США Скотта Бессента у соцмережі Х .

За словами співрозмовника агентства, вчора на зустрічі американська сторона наголосила, що президент Дональд Трамп готовий до рішучих кроків для припинення війни, однак очікує повної підтримки від європейських партнерів у будь-яких подальших діях.

Переговори тривали менш як дві години. Серед основних тем обговорювалися тарифна політика, необхідність узгоджених дій у питанні санкцій, а також подальша доля російських суверенних активів, заморожених переважно в Європі.

У зустрічі брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент, представники Білого дому, Державного департаменту та торгового представника США.

Європейська делегація складалася з фахівців у сфері енергетики, санкційної політики, фінансових послуг і торгівлі. Очікується, що консультації продовжаться у вівторок.

Водночас Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон і ЄС єдині у прагненні припинити війну в Україні, і всі варіанти залишаються на столі.

"Ми готові вжити рішучих заходів проти Росії, але європейські партнери повинні повністю приєднатися до нас, щоб досягти успіху. Я чітко заявив про це сьогодні під час зустрічі з посланником Єврокомісії з питань санкцій Девідом О'Салліваном", - зазначив він.