ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США та ЄС обговорили нові санкції проти РФ: стали відомі деталі зустрічі у Вашингтоні

Вівторок 09 вересня 2025 11:57
UA EN RU
США та ЄС обговорили нові санкції проти РФ: стали відомі деталі зустрічі у Вашингтоні Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Європейські чиновники провели зустріч у міністерстві фінансів США та обговорили нові форми економічного тиску на Росію. Йшлося про запровадження додаткових санкцій та тарифи на закупівлю російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та міністра фінансів США Скотта Бессента у соцмережі Х.

За словами співрозмовника агентства, вчора на зустрічі американська сторона наголосила, що президент Дональд Трамп готовий до рішучих кроків для припинення війни, однак очікує повної підтримки від європейських партнерів у будь-яких подальших діях.

Переговори тривали менш як дві години. Серед основних тем обговорювалися тарифна політика, необхідність узгоджених дій у питанні санкцій, а також подальша доля російських суверенних активів, заморожених переважно в Європі.

У зустрічі брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент, представники Білого дому, Державного департаменту та торгового представника США.

Європейська делегація складалася з фахівців у сфері енергетики, санкційної політики, фінансових послуг і торгівлі. Очікується, що консультації продовжаться у вівторок.

Водночас Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон і ЄС єдині у прагненні припинити війну в Україні, і всі варіанти залишаються на столі.

"Ми готові вжити рішучих заходів проти Росії, але європейські партнери повинні повністю приєднатися до нас, щоб досягти успіху. Я чітко заявив про це сьогодні під час зустрічі з посланником Єврокомісії з питань санкцій Девідом О'Салліваном", - зазначив він.

Тиск на РФ

Переговори у Вашингтоні відбулися на тлі зусиль президента США Дональда Трампа переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для прямих переговорів про завершення війни.

Минулого місяця Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, а у неділю заявив, що планує нову розмову з ним найближчими днями. Водночас американський президент визнав, що врегулювання конфлікту виявилося складнішим, ніж очікувалося.

Вчора стало відомо, що команда європейських чиновників проведе зустріч із колегами у США для обговорення подальшого санкційного тиску на Росію.

Перед цим єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсенп наголосив, що Євросоюз має повністю відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів і не відновлювати постачання навіть після завершення війни.

За його словами, Вашингтон дотримується аналогічної позиції та також виступає за повне припинення імпорту російських нафти й газу.

Крім того, у Брюсселі триває робота над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України