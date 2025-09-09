США та ЄС обговорили нові санкції проти РФ: стали відомі деталі зустрічі у Вашингтоні
Європейські чиновники провели зустріч у міністерстві фінансів США та обговорили нові форми економічного тиску на Росію. Йшлося про запровадження додаткових санкцій та тарифи на закупівлю російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та міністра фінансів США Скотта Бессента у соцмережі Х.
За словами співрозмовника агентства, вчора на зустрічі американська сторона наголосила, що президент Дональд Трамп готовий до рішучих кроків для припинення війни, однак очікує повної підтримки від європейських партнерів у будь-яких подальших діях.
Переговори тривали менш як дві години. Серед основних тем обговорювалися тарифна політика, необхідність узгоджених дій у питанні санкцій, а також подальша доля російських суверенних активів, заморожених переважно в Європі.
У зустрічі брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент, представники Білого дому, Державного департаменту та торгового представника США.
Європейська делегація складалася з фахівців у сфері енергетики, санкційної політики, фінансових послуг і торгівлі. Очікується, що консультації продовжаться у вівторок.
Водночас Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон і ЄС єдині у прагненні припинити війну в Україні, і всі варіанти залишаються на столі.
"Ми готові вжити рішучих заходів проти Росії, але європейські партнери повинні повністю приєднатися до нас, щоб досягти успіху. Я чітко заявив про це сьогодні під час зустрічі з посланником Єврокомісії з питань санкцій Девідом О'Салліваном", - зазначив він.
Тиск на РФ
Переговори у Вашингтоні відбулися на тлі зусиль президента США Дональда Трампа переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для прямих переговорів про завершення війни.
Минулого місяця Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, а у неділю заявив, що планує нову розмову з ним найближчими днями. Водночас американський президент визнав, що врегулювання конфлікту виявилося складнішим, ніж очікувалося.
Вчора стало відомо, що команда європейських чиновників проведе зустріч із колегами у США для обговорення подальшого санкційного тиску на Росію.
Перед цим єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсенп наголосив, що Євросоюз має повністю відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів і не відновлювати постачання навіть після завершення війни.
За його словами, Вашингтон дотримується аналогічної позиції та також виступає за повне припинення імпорту російських нафти й газу.
Крім того, у Брюсселі триває робота над 19-м пакетом санкцій проти Росії.