Трамп після розмови з Зеленським хоче поговорити з Путіним

П'ятниця 05 вересня 2025 04:32
UA EN RU
Трамп після розмови з Зеленським хоче поговорити з Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечері з керіниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, трансляцію вів Fox News.

Під час вечері Трампу задали питання чи планує він після сьогоднішнього телефонного дзвінка до президента України Зеленського найближчим часом поговорити з Путіним.

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних - ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішою задачею. За словами Трампа, раніше йому вдалося врегулювати кілька затяжних конфліктів.

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна - 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України - ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", - додав він.

Розмова Зеленського, європейських лідерів і Трампа

Нагадаємо, розмова президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів і президента США Дональда Трампа відбулася після зустрічі "коаліції рішучих".

Як розповів президент Фінляндії Александр Стубб, США і Європа домовилися в найближчі 24 години обговорити санкції проти російської нафти і газу.

Також, згідно з даними ЗМІ, Трамп під час розмови зажадав, щоб європейські лідери натиснули на Китай, оскільки Пекін продовжує фінансувати російську агресію проти України.

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
