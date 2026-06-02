США та Британія провели спільні військові навчання за 30 км від Білорусі

Повідомляється, що навчання стали черговим етапом розвитку спроможностей військ НАТО щодо протидії безпілотним системам у сучасних умовах маневреної війни.

Серія навчань Flytrap стартувала минулого року в межах ініціатив НАТО зі стримування на східному фланзі. Раніше тренування проходили в Німеччині та Польщі, а з кожним етапом їхній масштаб і складність зростають відповідно до розвитку технологій безпілотної війни.

Детально про навчання

Під час останніх навчань, організованих під керівництвом V корпусу армії США та командування армії США в Європі й Африці, американські підрозділи разом із британськими десантниками відпрацьовували відбиття атак дронів на рівні ескадрильї.

Учасники випробували понад 50 новітніх розробок, серед яких дрони-перехоплювачі, системи виявлення цілей, сенсори та безпілотні наземні платформи.

Військові також надавали виробникам оперативний зворотний зв’язок щодо роботи обладнання в польових умовах. Наступний етап навчань планують провести вже на рівні бригади.

Мета навчань Flytrap

Головний технічний директор армії США доктор Александр Міллер заявив, що проєкт Flytrap був створений для інтеграції засобів боротьби з безпілотниками безпосередньо в маневрені бойові дії, а не лише для захисту стаціонарних об'єктів.

За його словами, ключовим завданням стало поєднання сучасних технологій із можливістю військових продовжувати маневрувати, вести бій і підтримувати зв'язок під захистом систем протидії дронам.

"Як об’єднати все це таким чином, щоб солдати все ще могли битися, рухатися та спілкуватися із системою оборони, яка працює навколо них, щоб захистити їх? Це походження Flytrap", - сказав він.

Міллер додав, що боротьба з безпілотниками не обмежується високотехнологічними рішеннями. Важливу роль також відіграють базові елементи, зокрема маневрування, маскування, використання захисних сіток та інші традиційні тактичні прийоми.

Він зазначив, що всі країни-учасниці отримують практичну користь від обміну досвідом. За словами американського посадовця, військовослужбовці США швидко опановують нові технології та безпосередньо взаємодіють з інженерами компаній-розробників, допомагаючи вдосконалювати системи в реальному часі.

Обмін даними - вдосконалили

Окрему увагу під час навчань приділили інтеграції британських та американських систем обміну даними для протидії повітряним загрозам. Міллер назвав Велику Британію одним із ключових партнерів у розвитку таких можливостей.

Він також підкреслив, що британські військові активно впроваджують інноваційні рішення для захисту особового складу та використовують сучасні безпілотні системи. Водночас інші союзники по НАТО пропонують власні підходи, зокрема щодо застосування технологій у міських умовах.

За словами Міллера, одним із головних завдань є не лише виявлення та знищення дронів, а й створення єдиної системи обміну інформацією між усіма сенсорами та союзниками для швидкого завдання ударів у відповідь.

Здешевлення боротьби з безпілотниками

Крім того, армія США працює над здешевленням боротьби з безпілотниками. Замість використання дорогих ракет або спеціалізованих дронів-перехоплювачів військові тестують альтернативні рішення, зокрема боєприпаси з неконтактними детонаторами.

Міллер пояснив, що такі снаряди можуть застосовуватися зі звичайних кулеметів. Вони вибухають поблизу цілі та утворюють уламки, здатні уражати безпілотники.

На його думку, ефективна боротьба з дронами не завжди потребує найдорожчих технологій. Натомість важливо правильно визначити проблему та знайти швидке й практичне рішення.

У США очікують, що підготовка наступного етапу навчань Flytrap триватиме довше, однак він стане найбільш масштабним і технологічно складним за всю історію проєкту.

Зазначається, що на тлі зростання ролі безпілотників у сучасних конфліктах такі навчання не лише підвищують рівень підготовки військових, а й посилюють взаємодію між США та європейськими союзниками по НАТО.