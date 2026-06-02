США и Великобритания провели совместные военные учения в 30 км от Беларуси

США и Британия провели в Литве масштабные военные учения Flytrap по противодействию беспилотникам. Маневры стали частью усилий НАТО по совершенствованию тактики борьбы с дронами и укреплению обороны восточного фланга Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Сообщается, что учения стали очередным этапом развития возможностей войск НАТО по противодействию беспилотным системам в современных условиях маневренной войны.
Серия учений Flytrap стартовала в прошлом году в рамках инициатив НАТО по сдерживанию на восточном фланге. Ранее тренировки проходили в Германии и Польше, а с каждым этапом их масштаб и сложность растут в соответствии с развитием технологий беспилотной войны.
Во время последних учений, организованных под руководством V корпуса армии США и командования армии США в Европе и Африке, американские подразделения вместе с британскими десантниками отрабатывали отражение атак дронов на уровне эскадрильи.
Участники испытали более 50 новейших разработок, среди которых дроны-перехватчики, системы обнаружения целей, сенсоры и беспилотные наземные платформы.
Военные также предоставляли производителям оперативную обратную связь по работе оборудования в полевых условиях. Следующий этап учений планируют провести уже на уровне бригады.
Главный технический директор армии США доктор Александр Миллер заявил, что проект Flytrap был создан для интеграции средств борьбы с беспилотниками непосредственно в маневренные боевые действия, а не только для защиты стационарных объектов.
По его словам, ключевой задачей стало сочетание современных технологий с возможностью военных продолжать маневрировать, вести бой и поддерживать связь под защитой систем противодействия дронам.
"Как объединить все это таким образом, чтобы солдаты все еще могли сражаться, двигаться и общаться с системой обороны, которая работает вокруг них, чтобы защитить их? Это происхождение Flytrap", - сказал он.
Миллер добавил, что борьба с беспилотниками не ограничивается высокотехнологичными решениями. Важную роль также играют базовые элементы, в частности маневрирование, маскировка, использование защитных сеток и другие традиционные тактические приемы.
Он отметил, что все страны-участницы получают практическую пользу от обмена опытом. По словам американского чиновника, военнослужащие США быстро осваивают новые технологии и непосредственно взаимодействуют с инженерами компаний-разработчиков, помогая совершенствовать системы в реальном времени.
Отдельное внимание во время учений уделили интеграции британских и американских систем обмена данными для противодействия воздушным угрозам. Миллер назвал Великобританию одним из ключевых партнеров в развитии таких возможностей.
Он также подчеркнул, что британские военные активно внедряют инновационные решения для защиты личного состава и используют современные беспилотные системы. В то же время другие союзники по НАТО предлагают собственные подходы, в частности по применению технологий в городских условиях.
По словам Миллера, одной из главных задач является не только выявление и уничтожение дронов, но и создание единой системы обмена информацией между всеми сенсорами и союзниками для быстрого нанесения ответных ударов.
Кроме того, армия США работает над удешевлением борьбы с беспилотниками. Вместо использования дорогих ракет или специализированных дронов-перехватчиков военные тестируют альтернативные решения, в частности боеприпасы с неконтактными детонаторами.
Миллер объяснил, что такие снаряды могут применяться из обычных пулеметов. Они взрываются вблизи цели и образуют осколки, способные поражать беспилотники.
По его мнению, эффективная борьба с дронами не всегда требует дорогих технологий. Зато важно правильно определить проблему и найти быстрое и практическое решение.
В США ожидают, что подготовка следующего этапа учений Flytrap продлится дольше, однако он станет наиболее масштабным и технологически сложным за всю историю проекта.
Отмечается, что на фоне роста роли беспилотников в современных конфликтах такие учения не только повышают уровень подготовки военных, но и усиливают взаимодействие между США и европейскими союзниками по НАТО.
