США и Великобритания провели совместные военные учения в 30 км от Беларуси

Сообщается, что учения стали очередным этапом развития возможностей войск НАТО по противодействию беспилотным системам в современных условиях маневренной войны.

Серия учений Flytrap стартовала в прошлом году в рамках инициатив НАТО по сдерживанию на восточном фланге. Ранее тренировки проходили в Германии и Польше, а с каждым этапом их масштаб и сложность растут в соответствии с развитием технологий беспилотной войны.

Подробно об учениях

Во время последних учений, организованных под руководством V корпуса армии США и командования армии США в Европе и Африке, американские подразделения вместе с британскими десантниками отрабатывали отражение атак дронов на уровне эскадрильи.

Участники испытали более 50 новейших разработок, среди которых дроны-перехватчики, системы обнаружения целей, сенсоры и беспилотные наземные платформы.

Военные также предоставляли производителям оперативную обратную связь по работе оборудования в полевых условиях. Следующий этап учений планируют провести уже на уровне бригады.

Цель учений Flytrap

Главный технический директор армии США доктор Александр Миллер заявил, что проект Flytrap был создан для интеграции средств борьбы с беспилотниками непосредственно в маневренные боевые действия, а не только для защиты стационарных объектов.

По его словам, ключевой задачей стало сочетание современных технологий с возможностью военных продолжать маневрировать, вести бой и поддерживать связь под защитой систем противодействия дронам.

"Как объединить все это таким образом, чтобы солдаты все еще могли сражаться, двигаться и общаться с системой обороны, которая работает вокруг них, чтобы защитить их? Это происхождение Flytrap", - сказал он.

Миллер добавил, что борьба с беспилотниками не ограничивается высокотехнологичными решениями. Важную роль также играют базовые элементы, в частности маневрирование, маскировка, использование защитных сеток и другие традиционные тактические приемы.

Он отметил, что все страны-участницы получают практическую пользу от обмена опытом. По словам американского чиновника, военнослужащие США быстро осваивают новые технологии и непосредственно взаимодействуют с инженерами компаний-разработчиков, помогая совершенствовать системы в реальном времени.

Обмен данными - усовершенствовали

Отдельное внимание во время учений уделили интеграции британских и американских систем обмена данными для противодействия воздушным угрозам. Миллер назвал Великобританию одним из ключевых партнеров в развитии таких возможностей.

Он также подчеркнул, что британские военные активно внедряют инновационные решения для защиты личного состава и используют современные беспилотные системы. В то же время другие союзники по НАТО предлагают собственные подходы, в частности по применению технологий в городских условиях.

По словам Миллера, одной из главных задач является не только выявление и уничтожение дронов, но и создание единой системы обмена информацией между всеми сенсорами и союзниками для быстрого нанесения ответных ударов.

Удешевление борьбы с беспилотниками

Кроме того, армия США работает над удешевлением борьбы с беспилотниками. Вместо использования дорогих ракет или специализированных дронов-перехватчиков военные тестируют альтернативные решения, в частности боеприпасы с неконтактными детонаторами.

Миллер объяснил, что такие снаряды могут применяться из обычных пулеметов. Они взрываются вблизи цели и образуют осколки, способные поражать беспилотники.

По его мнению, эффективная борьба с дронами не всегда требует дорогих технологий. Зато важно правильно определить проблему и найти быстрое и практическое решение.

В США ожидают, что подготовка следующего этапа учений Flytrap продлится дольше, однако он станет наиболее масштабным и технологически сложным за всю историю проекта.

Отмечается, что на фоне роста роли беспилотников в современных конфликтах такие учения не только повышают уровень подготовки военных, но и усиливают взаимодействие между США и европейскими союзниками по НАТО.