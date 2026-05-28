ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО відпрацювало сценарій висадки військ РФ на найважливіший острів у Балтійському морі

14:25 28.05.2026 Чт
3 хв
Чому шведський острів такий важливий?
aimg Ірина Глухова
НАТО відпрацювало сценарій висадки військ РФ на найважливіший острів у Балтійському морі Фото: НАТО відпрацювало сценарій висадки військ РФ на найважливіший острів у Балтійському морі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

НАТО провело навчання на шведському острові Готланд у Балтійському морі, де відпрацьовували сценарій можливого нападу Росії та висадки військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях: військові розповіли деталі операції

Минулого тижня Швеція завершила перші навчання НАТО на Готланді після вступу країни до Альянсу у 2024 році. Близько 18 000 військовослужбовців з 13 країн тренувалися на запилених рівнинах острова для боротьби з можливим нападом Росії.

Під час навчань союзники моделювали різні сценарії російської атаки, зокрема спробу прихованої висадки військ РФ із цивільного судна одночасно з глушінням зв’язку та ударами безпілотників по системах ППО.

"Російський напад може стати будь-коли", - повідомив начальник оборони Швеції Міхаель Классон просто під час навчання, поки солдати маневрували між бронетехнікою.

Чому Готланд має важливе значення

Острів Готланд розташований приблизно за 300 кілометрів від російського Калінінграда і вважається одним із найважливіших стратегічних пунктів у Балтійському морі.

Заступник директора Шведського агентства оборонних досліджень Ніклас Гранхольм заявив, що контроль над островом фактично означає контроль над значною частиною Балтійського моря.

Через своє розташування Готланд отримав неофіційну назву "непотоплюваний авіаносець". Винищувачі, які базуються на острові, можуть за лічені хвилини досягати столиць країн Балтії.

У НАТО побоюються, що у разі захоплення острова Росія могла б розмістити там системи ППО та фактично блокувати постачання і підкріплення союзників у регіоні.

"Якщо НАТО збереже Готланд, це може перекрити Москві доступ до Балтійського моря, використовувати ракети більшої дальності для захисту регіону та обстрілювати боєприпаси глибоко всередині Росії", - пише Politico.

Виклики та несподівані уроки

Навчання виявили й серйозну проблему: США скоротили свою участь на тлі невизначеності щодо відданості Вашингтона європейській безпеці за президентство Дональда Трампа.

Метою навчань було перевірити багатонаціональну співпрацю. У маневрах взяли участь канадські та данські солдати, фінські винищувачі F-18, британські снайпери, морські піхотинці США та Норвегії, а також голландські гелікоптери Apache.

Також під час навчань українські військові продемонстрували ефективність використання безпілотників, швидко умовно знищивши шведський бронетанковий підрозділ.

У НАТО заявляють, що після вступу Швеції до Альянсу плани оборони Балтійського регіону були суттєво переглянуті.

НАТО готується до загроз з боку РФ

На тлі затяжної війни РФ проти України у європейських столицях дедалі частіше лунають побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати розширити конфлікт за межі України та посилити тиск на країни Європи.

Днями Reuters писало, що НАТО вже готується до можливого сценарію війни з Росією на території країн Балтії.

Зокрема, Альянс планує посилити східний фланг новою військовою структурою, яка дозволить оперативно перекидати сили до Латвії та Естонії у разі загрози з боку РФ.

Також у Латвії почали встановлювати "зуби дракона" та протитанкові рови вздовж усього кордону з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Балтійське море
Новини
Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва
Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни