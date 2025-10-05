В США суд заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Портленді

Окружний суддя Карін Іммергут ще 4 жовтня ухвалила тимчасову заборону на розгортання федеральних сил у Портленді до моменту подальшого розгляду справи, яку ініціювали влада міста та уряд штату.

Суддя заявила, що невеликі протести у Портленді не можуть слугувати виправданням використання федеральних сил. А дозвіл на їх розгортання може зашкодити суверенітету штату.

"Країна має давню і фундаментальну традицію опору надмірному втручанню уряду, особливо у вигляді військового втручання у цивільні справи... ця історична традиція зводиться до простої тези: це країна конституційного права, а не військового стану", - заявила вона.

Зі свого боку, адміністрація президента США вже подала апеляцію до 9-го окружного апеляційного суду США.