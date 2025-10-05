RU

В США суд запретил Трампу развертывать Нацгвардию в Портленде

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Федеральный суд штата Орегон в США запретил президенту Дональду Трампу развертывать в Портленде подразделения Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

 

Окружной судья Карин Иммергут еще 4 октября приняла временный запрет на развертывание федеральных сил в Портленде до момента дальнейшего рассмотрения дела, которое инициировали власти города и правительство штата.

Судья заявила, что небольшие протесты в Портленде не могут служить оправданием использования федеральных сил. А разрешение на их развертывание может повредить суверенитету штата.

 

"Страна имеет давнюю и фундаментальную традицию сопротивления чрезмерному вмешательству правительства, особенно в виде военного вмешательства в гражданские дела... эта историческая традиция сводится к простому тезису: это страна конституционного права, а не военного положения", - заявила она.

В свою очередь, администрация президента США уже подала апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США.

 

Войска в Портленде

Трамп еще в конце сентября заявил, что федеральные военные силы США должны усилить охрану порядка в Портленде. По мнению президента, город страдает от "внутренних террористов". Он назвал город "опустошенным войной" и заявил, что дал соответствующий приказ министру войны Питу Гегсету.

2 октября Трамп заявил, что федеральные правоохранители не смогли обеспечить соблюдение законов в штате Орегон. Ситуация в Портленде превращается в беззаконный хаос. Именно поэтому он приказал перевести несколько сотен солдат Национальной гвардии на охрану федеральных зданий в городе.

